FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde das Croda International-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,70 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 336,700 Croda International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Croda International-Anteile wären am 30.06.2026 10.181,82 GBP wert, da der Schlussstand 30,24 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,82 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Croda International eine Marktkapitalisierung von 4,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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