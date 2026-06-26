FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables Croda International-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde das Croda International -Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29,70 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 336,700 Croda International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Croda International-Anteile wären am 30.06.2026 10.181,82 GBP wert, da der Schlussstand 30,24 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,82 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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