FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Croda International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Croda International-Papier statt. Der Schlusskurs der Croda International-Aktie betrug an diesem Tag 31,48 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,177 Croda International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (36,41 GBP), wäre das Investment nun 115,66 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,66 Prozent vermehrt.
Croda International wurde am Markt mit 5,06 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Croda International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Croda International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen