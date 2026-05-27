FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Croda International von vor einem Jahr eingebracht

Croda International-Investment im Blick

Wer vor Jahren in Croda International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Croda International-Anteile an diesem Tag bei 30,11 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,212 Croda International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 30,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.005,31 GBP wert. Damit wäre die Investition um 0,53 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net