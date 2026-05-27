DAX24.928 -0,8%Est506.086 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 ±0,0%Nas27.094 ±0,0%Bitcoin57.651 +0,4%Euro1,1611 -0,2%Öl98,67 +2,9%Gold4.456 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Marvell Technology A3CNLD Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün -- ASML, Douglas, Bitcoin, Sivers Semiconductors im Fokus
Top News
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten Nach Rekorden in Japan und USA: DAX in Rot - 25.000er-Marke unterschritten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Croda International-Investment im Blick

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Croda International von vor einem Jahr eingebracht

03.06.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Croda International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
34,76 EUR -1,56 EUR -4,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Croda International-Anteile an diesem Tag bei 30,11 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 33,212 Croda International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 30,27 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.005,31 GBP wert. Damit wäre die Investition um 0,53 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs

DatumMeistgelesen