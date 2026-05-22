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Croda International-Anlage unter der Lupe

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 10 Jahren verloren

27.05.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
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Das Croda International-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 30,22 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Croda International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,309 Croda International-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 26.05.2026 98,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,87 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 1,16 Prozent.

Croda International war somit zuletzt am Markt 4,18 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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