Croda International-Investment im Blick

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Das Croda International-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 45,59 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 219,346 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 38,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.376,84 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,23 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 5,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net