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Lukratives Croda International-Investment?

FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Croda International-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Croda International PLC Registered Shs
36.04 EUR -0.80 EUR -2.17 %
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Croda International-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 34,81 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,873 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 31,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,26 GBP wert. Mit einer Performance von -10,74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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