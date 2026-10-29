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FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diploma von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diploma PLC
85.15 EUR -0.65 EUR -0.76 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurde die Diploma-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Diploma-Anteile 9,28 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,776 Diploma-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,85 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 785,02 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +685,02 Prozent.

Insgesamt war Diploma zuletzt 9,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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