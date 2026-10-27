FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in easyJet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades easyJet-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die easyJet-Aktie an diesem Tag 4,86 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.057,613 easyJet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.995,88 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 26.10.2026 auf 6,80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,96 Prozent.
Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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