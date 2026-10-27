DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.108 -0,1%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,65 +1,4%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.364 -0,4%Euro 1,1135 -0,4%Öl 115,6 -0,2%Gold 4.010 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Profitabler easyJet-Einstieg?

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in easyJet eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
8.07 EUR -0.02 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades easyJet-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die easyJet-Aktie an diesem Tag 4,86 GBP wert. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.057,613 easyJet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.995,88 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 26.10.2026 auf 6,80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 39,96 Prozent.

Der Börsenwert von easyJet belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle easyJet Aktie News

Werbung

easyJet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.