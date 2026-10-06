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Lohnende easyJet-Anlage?

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen easyJet-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
7.96 EUR -0.02 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen

Am 06.10.2023 wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die easyJet-Aktie an diesem Tag 4,49 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.225,684 easyJet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der easyJet-Aktie auf 6,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.067,88 GBP wert. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 15.067,88 GBP entspricht einer Performance von +50,68 Prozent.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09:21 easyJet Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets

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