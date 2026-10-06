FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lohnende easyJet-Anlage?

06.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen easyJet-Einstiegs gewesen.

Am 06.10.2023 wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die easyJet-Aktie an diesem Tag 4,49 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.225,684 easyJet-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der easyJet-Aktie auf 6,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.067,88 GBP wert. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 15.067,88 GBP entspricht einer Performance von +50,68 Prozent.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net