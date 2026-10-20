FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in easyJet-Aktien gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit easyJet-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,87 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 GBP in die easyJet-Aktie investierten, hätten nun 127,102 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 868,87 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 19.10.2026 auf 6,84 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,11 Prozent vermindert.
Alle easyJet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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