FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht

Frühes Investment

Wer vor Jahren in easyJet-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das easyJet-Papier bei 8,33 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 120,083 easyJet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 444,55 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 22.05.2026 auf 3,70 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,55 Prozent eingebüßt.

easyJet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net