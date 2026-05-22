DAX25.223 -0,7%Est506.090 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +0,1%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.878 -0,8%Euro1,1641 ±0,0%Öl99,31 +3,1%Gold4.528 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX von Gewinnmitnahmen belastet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Frühes Investment

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht

26.05.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in easyJet-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
4,37 EUR -0,04 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurde das easyJet-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das easyJet-Papier bei 8,33 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 120,083 easyJet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 444,55 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 22.05.2026 auf 3,70 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,55 Prozent eingebüßt.

easyJet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu easyJet plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu easyJet plc

DatumRatingAnalyst
25.05.2026easyJet OverweightBarclays Capital
22.05.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
22.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.05.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.05.2026easyJet OverweightBarclays Capital
21.05.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026easyJet BuyUBS AG
17.04.2026easyJet OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.05.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
27.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
21.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
13.04.2026easyJet Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.05.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
21.05.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.04.2026easyJet SellDeutsche Bank AG
17.04.2026easyJet UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für easyJet plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen