FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor 3 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Endeavour Mining-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Am 23.06.2023 wurden Endeavour Mining-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,86 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die Endeavour Mining-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 530,223 Endeavour Mining-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.06.2026 21.389,18 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 40,34 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,89 Prozent.
Der Börsenwert von Endeavour Mining belief sich zuletzt auf 9,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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