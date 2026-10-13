FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Endeavour Mining-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Endeavour Mining-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Endeavour Mining-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Endeavour Mining-Aktie an diesem Tag 16,59 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,028 Endeavour Mining-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,30 GBP, da sich der Wert eines Endeavour Mining-Papiers am 12.10.2026 auf 41,69 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 151,30 Prozent gleich.
Endeavour Mining wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,91 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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