FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor 3 Jahren abgeworfen

Endeavour Mining-Investment

10.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Endeavour Mining-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Endeavour Mining-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Endeavour Mining-Anteile an diesem Tag 16,51 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das Endeavour Mining-Papier investiert hätte, hätte er nun 60,569 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Endeavour Mining-Aktie auf 42,84 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.594,79 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 159,48 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Endeavour Mining bezifferte sich zuletzt auf 10,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net