FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Experian gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurde das Experian-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Experian-Anteile an diesem Tag bei 15,82 GBP. Wer vor 10 Jahren 10.000 GBP in die Experian-Aktie investiert hat, hat nun 632,111 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 18.388,12 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 20.10.2026 auf 29,09 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,88 Prozent zugenommen.
Am Markt war Experian jüngst 24,80 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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