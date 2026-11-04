FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren abgeworfen

Investmentbeispiel

04.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.11.2023 wurde die Experian-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,49 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,750 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.137,41 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 03.11.2026 auf 30,13 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,74 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Experian belief sich jüngst auf 26,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net