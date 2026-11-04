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Investmentbeispiel

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Experian PLC
36.00 EUR 0.40 EUR 1.12 %
Charts | News | Analysen

Am 04.11.2023 wurde die Experian-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 26,49 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,750 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.137,41 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 03.11.2026 auf 30,13 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 13,74 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Experian belief sich jüngst auf 26,49 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.12.21 Experian Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.12 Experian buy Nomura
06.11.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove
15.10.12 Experian buy Nomura
16.07.12 Experian overweight J.P. Morgan Cazenove

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