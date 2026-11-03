DAX 25.934 -0,2%ESt50 6.164 -0,2%MSCI World 4.844 -0,4%Top 10 Crypto 10,32 +2,5%Nas 25.420 +1,0%Bitcoin 69.261 +1,0%Euro 1,1194 +0,0%Öl 103,2 -1,5%Gold 3.934 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Lukratives Fresnillo-Investment?

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresnillo PLC
27.70 EUR 0.20 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2016 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,03 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,872 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 23,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,23 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 37,23 Prozent.

Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,45 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Fresnillo Aktie News

Werbung

Fresnillo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresnillo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.01.13 Fresnillo halten UBS AG
23.11.12 Fresnillo neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.07.12 Fresnillo sector perform RBC Capital Markets
13.07.12 Fresnillo hold Deutsche Bank AG
18.04.12 Fresnillo neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.