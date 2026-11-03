FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie gebracht.
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Am 03.11.2016 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,03 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5,872 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 23,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,23 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 37,23 Prozent.
Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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