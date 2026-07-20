FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,97 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,680 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 20.07.2026 auf 24,57 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,13 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64,13 Prozent vermehrt.
Fresnillo war somit zuletzt am Markt 18,07 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.01.13
|Fresnillo halten
|UBS AG
|23.11.12
|Fresnillo neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.12
|Fresnillo sector perform
|RBC Capital Markets
|13.07.12
|Fresnillo hold
|Deutsche Bank AG
|18.04.12
|Fresnillo neutral
|UBS AG