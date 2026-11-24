Langfristige Performance

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Fresnillo-Papiers betrug an diesem Tag 9,20 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,875 Fresnillo-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 245,34 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 23.11.2026 auf 22,56 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 145,34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fresnillo eine Börsenbewertung in Höhe von 15,87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net