FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurden Games Workshop Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Games Workshop Group-Aktie betrug an diesem Tag 5,54 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,051 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 2.989,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 165,60 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.889,17 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Games Workshop Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Games Workshop Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Games Workshop Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen