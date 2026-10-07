FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Games Workshop Group-Anlage

07.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Games Workshop Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Games Workshop Group-Aktie betrug an diesem Tag 5,54 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,051 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 2.989,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 165,60 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2.889,17 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Games Workshop Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,60 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net