FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Vor 10 Jahren wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Glencore-Aktie bei 2,43 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Glencore-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 41,085 Glencore-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 221,08 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 26.10.2026 auf 5,38 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 121,08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 63,05 Mrd. GBP. Glencore-Anteile wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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