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FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
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Am 03.11.2025 wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,57 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280,308 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.454,80 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 02.11.2026 auf 5,19 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 45,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 60,85 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Glencore

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Datum Rating Analyst
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

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