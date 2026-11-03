FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 03.11.2025 wurde das Glencore-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,57 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 280,308 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.454,80 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 02.11.2026 auf 5,19 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 45,48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 60,85 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Glencore