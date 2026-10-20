FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen Glencore-Einstiegs gewesen.
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Das Glencore-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Glencore-Aktie bei 3,78 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2.645,853 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Glencore-Aktien wären am 19.10.2026 14.917,32 GBP wert, da der Schlussstand 5,64 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 49,17 Prozent.
Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 68,38 Mrd. GBP. Das Glencore-IPO fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Glencore