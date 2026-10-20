DAX 25.083 -0,9%ESt50 6.091 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,78 +0,3%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.597 -0,6%Euro 1,1217 +0,0%Öl 111,3 +1,6%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Glencore-Performance im Blick

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Glencore-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
6.60 EUR -0.14 EUR -2.08 %
Charts | News | Analysen

Das Glencore-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Glencore-Aktie bei 3,78 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2.645,853 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Glencore-Aktien wären am 19.10.2026 14.917,32 GBP wert, da der Schlussstand 5,64 GBP betrug. Das entspricht einem Anstieg um 49,17 Prozent.

Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 68,38 Mrd. GBP. Das Glencore-IPO fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Glencore

Aktuelle Glencore Aktie News

Werbung

Glencore Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.