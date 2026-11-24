Lukratives Glencore-Investment?

Das wäre der Verdienst eines frühen Glencore-Einstiegs gewesen.

Die Glencore-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,89 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 346,500 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.11.2026 1.605,86 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,63 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,59 Prozent angewachsen.

Alle Glencore-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,57 Mrd. GBP. Die Erstnotiz der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann das Glencore-Papier bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net