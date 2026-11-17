Langfristige Performance

Vor Jahren Glencore-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Glencore-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,69 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Glencore-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,073 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Glencore-Papiere wären am 16.11.2026 135,64 GBP wert, da der Schlussstand 5,01 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,64 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 59,76 Mrd. GBP. Die Erstnotiz der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net