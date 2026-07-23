FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren GSK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der GSK-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das GSK-Papier an diesem Tag 17,48 GBP wert. Bei einem Investment von 1.000 GBP in die GSK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,194 GSK-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.07.2026 gerechnet (19,20 GBP), wäre die Investition nun 1.097,83 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,78 Prozent gesteigert.
GSK wurde am Markt mit 76,90 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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GSK Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|GSK Neutral
|UBS AG