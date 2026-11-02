FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Langfristige Anlage

02.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen GSK-Investment verdienen können.

Das GSK-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen GSK-Anteile letztlich bei 17,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,616 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,55 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 104,18 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +4,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 74,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net