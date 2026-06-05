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Lohnende GSK-Anlage?

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

08.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen GSK-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
22,19 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die GSK-Aktie bei 18,13 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,517 GSK-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 106,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,38 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete GSK eine Marktkapitalisierung von 77,72 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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04.06.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
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04.06.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
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27.05.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
05.05.2026GSK OutperformBernstein Research
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02.06.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
29.05.2026GSK NeutralUBS AG
30.04.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
30.04.2026GSK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026GSK HaltenDZ BANK
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01.06.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.05.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.05.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.05.2026GSK UnderweightBarclays Capital
30.04.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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