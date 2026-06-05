FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnende GSK-Anlage?

Bei einem frühen GSK-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurde das GSK -Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die GSK-Aktie bei 18,13 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,517 GSK-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 106,92 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 19,38 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,92 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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