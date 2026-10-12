FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitables GSK-Investment?

12.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der GSK-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,580 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (17,50 GBP), wäre das Investment nun 115,15 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15,15 Prozent.

GSK erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net