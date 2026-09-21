FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient

Profitable GSK-Investition?

21.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GSK gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden GSK -Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Aktie betrug an diesem Tag 17,72 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,643 GSK-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,94 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 18.09.2026 auf 18,78 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 5,94 Prozent vermehrt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf GSK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GSK

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung