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Profitable GSK-Investition?

FTSE 100-Papier GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in GSK gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GSK PLC Registered Shs
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Vor 5 Jahren wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der GSK-Aktie betrug an diesem Tag 17,72 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,643 GSK-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,94 GBP, da sich der Wert eines GSK-Anteils am 18.09.2026 auf 18,78 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 5,94 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von GSK betrug jüngst 75,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.

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