FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Haleon-Investition?

19.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Haleon eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Haleon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 3,22 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.102,699 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.033,20 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 10,33 Prozent gleich.

Haleon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,84 Mrd. GBP gelistet. Die Erstnotiz des Haleon-Papiers fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Das Haleon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net