FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor 3 Jahren abgeworfen

Lukrative Haleon-Anlage?

14.10.26 10:01 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Haleon-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Haleon-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Haleon-Aktie 3,31 GBP wert. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 301,841 Haleon-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 3,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.071,84 GBP wert. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.071,84 GBP, was einer positiven Performance von 7,18 Prozent entspricht.

Alle Haleon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,21 Mrd. GBP. Die Haleon-Aktie wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des Haleon-Papiers lag damals bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net