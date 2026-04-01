FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr gekostet

Rentabler Haleon-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Haleon-Investment verlieren können.

Am 22.04.2025 wurde die Haleon-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 3,86 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Haleon-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,880 Haleon-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,17 GBP, da sich der Wert einer Haleon-Aktie am 21.04.2026 auf 3,52 GBP belief. Mit einer Performance von -8,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Haleon belief sich zuletzt auf 31,70 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Haleon-Anteile an der Börse LSE war der 18.07.2022. Zum Börsendebüt des Haleon-Papiers wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net