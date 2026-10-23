FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Halma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Halma-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Halma-Papier 29,67 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 33,706 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 32,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.105,57 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,56 Prozent zugenommen.
Halma war somit zuletzt am Markt 12,74 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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