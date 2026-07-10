FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Halma-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitable Halma-Investition?

17.07.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Halma-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Halma-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 32,44 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 308,261 Halma-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11.331,69 GBP, da sich der Wert einer Halma-Aktie am 16.07.2026 auf 36,76 GBP belief. Mit einer Performance von +13,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Halma jüngst 13,71 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net