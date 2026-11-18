FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Hiscox-Einstiegs gewesen.
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Vor 5 Jahren wurde das Hiscox-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,51 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, befänden sich nun 11,753 Hiscox-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 19,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,35 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 128,35 Prozent.
Der Hiscox-Wert an der Börse wurde auf 6,18 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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