Howden Joinery Group-Investmentbeispiel

Wer vor Jahren in Howden Joinery Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Howden Joinery Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,88 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in die Howden Joinery Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.452,644 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2026 12.180,42 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,39 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,80 Prozent angewachsen.

Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net