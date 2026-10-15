FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr angefallen

Lukrative Howden Joinery Group-Anlage?

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Howden Joinery Group-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 15.10.2025 wurde das Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Howden Joinery Group-Papier bei 8,19 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,210 Howden Joinery Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,76 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 94,69 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5,31 Prozent verringert.

Howden Joinery Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net