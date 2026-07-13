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IG Group-Investition

FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in IG Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IG Group Holdings PLC
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Am 17.07.2016 wurden IG Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die IG Group-Aktie 8,16 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in die IG Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 122,549 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.07.2026 2.172,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 17,73 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 117,28 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von IG Group belief sich zuletzt auf 5,88 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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