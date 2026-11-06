FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IG Group von vor 10 Jahren eingefahren

IG Group-Investment

06.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren IG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das IG Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IG Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,05 GBP. Bei einem 10.000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1.243,008 IG Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2026 11.796,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,49 GBP belief. Die Steigerung von 10.000 GBP zu 11.796,15 GBP entspricht einer Performance von +17,96 Prozent.

Insgesamt war IG Group zuletzt 3,28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net