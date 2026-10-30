FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in IG Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Frühe Anlage

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in IG Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.10.2021 wurde die IG Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7,94 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das IG Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,024 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.221,17 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 29.10.2026 auf 9,69 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 22,12 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von IG Group bezifferte sich zuletzt auf 3,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net