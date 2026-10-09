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FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IG Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IG Group Holdings PLC
11.55 EUR 0.50 EUR 4.52 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades IG Group-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,67 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,407 IG Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.111,37 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 08.10.2026 auf 9,63 GBP belief. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.111,37 GBP, was einer positiven Performance von 11,14 Prozent entspricht.

Am Markt war IG Group jüngst 3,15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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