FTSE 100-Papier IG Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IG Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Frühe Anlage

09.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in IG Group-Aktien gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades IG Group -Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,67 GBP. Bei einer 1.000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 115,407 IG Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.111,37 GBP, da sich der Wert eines IG Group-Papiers am 08.10.2026 auf 9,63 GBP belief. Aus 1.000 GBP wurden somit 1.111,37 GBP, was einer positiven Performance von 11,14 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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