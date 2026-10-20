FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in IMI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Zum Handelsende stand das IMI-Papier an diesem Tag bei 14,65 GBP. Bei einer 10.000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 682,594 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (29,60 GBP), wäre die Investition nun 20.204,78 GBP wert. Aus 10.000 GBP wurden somit 20.204,78 GBP, was einer positiven Performance von 102,05 Prozent entspricht.
Der IMI-Wert an der Börse wurde auf 7,00 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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