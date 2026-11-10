FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IMI-Investment von vor einem Jahr eingefahren

IMI-Anlage unter der Lupe

10.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IMI gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der IMI-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die IMI-Anteile bei 24,64 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 405,844 IMI-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 11.623,38 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 09.11.2026 auf 28,64 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,23 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von IMI belief sich zuletzt auf 6,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net