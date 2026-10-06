FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren

Lohnende IMI-Investition?

06.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMI-Aktie gebracht.

Am 06.10.2016 wurde die IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,17 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,953 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (31,50 GBP), wäre das Investment nun 282,01 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 182,01 Prozent angewachsen.

Der IMI-Wert an der Börse wurde auf 7,36 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net