DAX 25.433 +0,7%ESt50 6.289 +0,8%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.469 +0,1%Euro 1,1236 +0,1%Öl 99,9 -0,4%Gold 4.149 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnende IMI-Investition?

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMI-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IMI PLC
37.20 EUR 0.40 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen

Am 06.10.2016 wurde die IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,17 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,953 IMI-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (31,50 GBP), wäre das Investment nun 282,01 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 182,01 Prozent angewachsen.

Der IMI-Wert an der Börse wurde auf 7,36 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle IMI Aktie News

Werbung

IMI Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für IMI nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.