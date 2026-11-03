FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMI von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrativer IMI-Einstieg?

03.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen IMI-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem IMI-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die IMI-Aktie bei 9,70 GBP. Hätte ein Anleger 1.000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die IMI-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 103,146 IMI-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,00 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.991,23 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 199,12 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IMI bezifferte sich zuletzt auf 6,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net