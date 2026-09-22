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IMI-Anlage

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in IMI-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IMI PLC
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades IMI-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 1.000 GBP in das IMI-Papier investiert hätte, befänden sich nun 68,027 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 30,78 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.093,88 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 109,39 Prozent.

IMI war somit zuletzt am Markt 7,28 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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