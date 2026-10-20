FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Informa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Das Informa-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Informa-Papier bei 6,68 GBP. Bei einem Investment von 10.000 GBP in Informa-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.497,006 Informa-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 12.973,05 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,73 Prozent gesteigert.
Informa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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