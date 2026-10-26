FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem InterContinental Hotels Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 125,26 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 79,832 InterContinental Hotels Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 12.860,92 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 23.10.2026 auf 161,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 28,61 Prozent.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 23,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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