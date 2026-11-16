FTSE 100-Papier InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren verdient

InterContinental Hotels Group-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Investment in InterContinental Hotels Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Zum Handelsende stand die InterContinental Hotels Group-Aktie an diesem Tag bei 46,47 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 215,215 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 38.792,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 180,25 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 287,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 26,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net